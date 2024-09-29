В ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек

В ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек

В результате столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек.

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