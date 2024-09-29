В ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек

В результате столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек.
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"Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.
В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. В ДТП погиб водитель фуры.
Прокуратурой Карасунского административного округа города Краснодара организована проверка, также на месте работают следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.