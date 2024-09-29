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В ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек

В ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек В результате столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек.
В регионе
29 сентября 2024 г. 23:49
В ДТП с фурой и автобусом в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек

В результате столкновения грузовика и автобуса в Краснодарском крае РФ погиб один, пострадали 29 человек.

Как передает Report, последние данные привело ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В момент ДТП в автобусе, который осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, находилось 49 пассажиров. Все они успели покинуть горящее транспортное средство. Погибших среди них нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. В ДТП погиб водитель фуры.

Прокуратурой Карасунского административного округа города Краснодара организована проверка, также на месте работают следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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