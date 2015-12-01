Последний рейс из Египта в Москву приземлился в аэропорту Домодедово

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ В Домодедово приземлился последний в этом году рейс из Египта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди пассажиров туристы, аниматоры и сотрудники гостиниц.

В начале ноября Москва отменила все регулярные и чартерные рейсы в Египет.

Российских туристов начали возвращать на родину. Багаж в целях безопасности доставляли отдельными самолётами. На тот момент на курортах Египта находилось почти 90 тысяч граждан России.