В Днепропетровской области из-за ракетного удара ВС РФ погибли 11 человек

Число раненых в результате утреннего удара Днепра (Украина) возросло до 153 человек.

В результате удара ВС РФ в Днепропетровской области (Украина) число погибших возросло до 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, в Днепре восемь погибли, 84 ранены. Среди раненых 62 человек госпитализированы. Сейчас семь человек находятся в тяжелом состоянии.

В Самаре два человека погибли, 11 ранены.

Кроме того, повреждена различная инфраструктура.

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Число раненых в результате утреннего удара Днепра (Украина) возросло до 153 человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

"Медицинскую помощь оказали уже 18 детям. Самому маленькому пациенту всего полгода", - добавил он.

Кроме того, из-за удара повреждено административное здание, выбиты окна в жилых домах, магазинах, учебных учреждениях, детской больнице и общежитии.

Также получил повреждения пассажирский поезд - на момент обстрела внутри находились пассажиры, часть из них получила травмы.