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    ​В Диярбакыре совершено нападение на полицейских: есть погибший и раненый

    Один из полицейских получил ранение в голову, второй - в ногу и грудь

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В результате обстрела полицейских неизвестными в Диярбакыре погиб один страж порядка, еще один получил ранения, сообщает Report со ссылкой на TRT.

    Согласно имеющейся информации, неизвестный, позвонив по номеру 155, сообщил об аварии на дороге и попросил прислать на место ДТП полицейский патруль.

    Полицейский автомобиль прибыл по названному адресу. Увидев, что на месте нет какого-либо инцидента, полицейские вышли из автомобиля, и в этот момент подверглись огнестрельному огню, открытому группой неизвестных лиц.

    Один из полицейских получил ранение в голову, второй - в ногу и грудь. Полицейский Тансу Айдын погиб на месте, а его товарищ находится в тяжёлом состоянии.

    На место происшествия стянуты силы безопасности. В поимке преступников задействованы и два вертолёта.

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