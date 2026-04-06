    В Дербентском районе Дагестана более 350 человек эвакуировали из-за прорыва плотины

    06 апреля, 2026
    • 07:57
    В Дербентском районе Дагестана более 350 человек эвакуировали из-за прорыва плотины

    После разрушения защитной плотины в Дербентском районе Дагестана (РФ) были эвакуированы свыше 350 человек.

    Как передает Report, об этом говорится в Telegram-канале районной администрации.

    Согласно информации, значительная часть эвакуированных разместилась у родственников, остальных направили в пункты временного размещения.

    "В связи с переливом реки, стекающей из Кайтага к Геджухской плотине, [руководитель районной администрации] Эльман Аллахвердиев прибыл в район угрозы подтопления рядом с поселком Мамедкала. Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и поселок Мамедкала. По поручению Главы муниципалитета, жители этих пунктов были заблаговременно эвакуированы - всего вывезено 358 человек. Большая часть эвакуированных размещена у родственников, остальные - в шести специально подготовленных пунктах временного проживания", - говорится в сообщении.

    Пострадавшим предоставляется горячее питание и оказывается медицинская помощь.

    На участке трассы между поселками Мамедкала и Геджух потоком воды смыло автомобили. В зоне затопления два человека погибли, семерых удалось спасти. Все экстренные службы задействованы в мероприятиях по устранению последствий стихии.

    Ранее стало известно, что на Геджухском водохранилище вследствие интенсивных дождей прорвало защитную плотину, что привело к затоплению близлежащих населенных пунктов.

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
