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В Дербенте прошел фестиваль плова, где представили азербайджанские блюда

В Дербенте прошел фестиваль плова, где представили азербайджанские блюда Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте.
В регионе
10 сентября 2022 г. 05:55
В Дербенте прошел фестиваль плова, где представили азербайджанские блюда

Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте.

Как передает Report, об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня (вчера – ред.) в Дербенте прошел общегородской фестиваль плова, организованный центром развития туризма и народного творчества города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, национальные виды плова представили азербайджанские, лезгинские, татские и табасаранские майданы.

"Всего разновидностей десять, одиннадцатым в этом году был испанский плов. Данное мероприятие проводится для максимального привлечения туристов. Показать нашим гостям нашу гастрономию, познакомить с ней. Здесь также представлены народные промыслы Дагестана, картинная галерея, театральные подворья", - добавили в пресс-службе.

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