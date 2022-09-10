В Дербенте прошел фестиваль плова, где представили азербайджанские блюда

Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте.

Общегородской фестиваль плова прошел в дагестанском Дербенте.

Как передает Report, об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня (вчера – ред.) в Дербенте прошел общегородской фестиваль плова, организованный центром развития туризма и народного творчества города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, национальные виды плова представили азербайджанские, лезгинские, татские и табасаранские майданы.

"Всего разновидностей десять, одиннадцатым в этом году был испанский плов. Данное мероприятие проводится для максимального привлечения туристов. Показать нашим гостям нашу гастрономию, познакомить с ней. Здесь также представлены народные промыслы Дагестана, картинная галерея, театральные подворья", - добавили в пресс-службе.