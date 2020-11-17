В Дербенде разрушена часть стены крепости Нарын-Кала

В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента

Продолжительные дожди разрушили часть стены дагестанской крепости Нарын-Кала, являющейся памятником ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Дербенда.

"Накануне в результате продолжительных дождей в Дербенте разрушилась часть южной стены крепости Нарын-Кала, рядом с воротами Орта-Капы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мэрия древнего города уже несколько лет обращается во все инстанции с призывом провести реконструкционные работы на аварийной южной стене крепости Нарын-Кала. "По закону мэрия города привести в порядок стену не может, так как это зона ответственности министерства культуры России. Более того, если бы администрация города и начала здесь вести ремонтные работы, то понесла бы по закону уголовную ответственность", – пояснили в пресс-службе.

Два месяца назад местные жители обратили внимание на усиливающиеся трещины части южной стены крепости, выяснилось, что они появились после реставрации, которая была проведена в преддверии празднования юбилея Дербенда.

"После обследования участка стены было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора министерства культуры Российской Федерации. На сегодняшний день все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены", – сообщил директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента, в том числе цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента.

Дербентская крепостная стена – двойная стена, построенная в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около 3 километров.

В средние века территория Дербенда входила в состав Дербендского эмирата, государства Ширваншахов и империи Сефевидов.

В результате Каспийского похода (1722-1723) город Дербенд вошёл в состав Российской империи.

Во время Русско-персидской войны 1796 года крепость была повторно взята русскими войсками под предводительством генерал-аншефа Валериана Зубова, который разместил генеральный штаб в цитадели.