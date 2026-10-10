Стоимость промпродукции в Агдаме в прошлом году выросла более чем в 17 раз

В 2025 году в Агдамском районе произведена промышленная продукция на сумму 1 млрд 2 млн 670,3 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это в 17,4 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Из этой суммы 973 млн 26,5 тыс. манатов (в 29,4 раза больше) пришлось на долю обрабатывающей промышленности, 20 млн 545,5 тыс. манатов (на 15,6% больше) - на производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром, 7 млн 571,7 тыс. манатов (на 66,3% больше) - на добывающую промышленность, 1 млн 526,6 тыс. манатов (на 29% меньше) - на водоснабжение, очистку и переработку отходов.

В отчетный период на территории района произведено 13 млрд 474,2 млн штук сигарет (производства не было), 75 штук верхней одежды (не было), 240,7 тыс. пар обуви (в 2,2 раза больше), 169,2 тыс. тонн бетона (на 27,8 % меньше), 2 790 штук матрасов (в 8 раз больше).

В 2025 году в Карабахском экономическом районе (Агджабединский, Агдамский, Агдеринский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский, Тертерский районы, город Ханкенди) произведено промышленной продукции на общую сумму 1 млрд 328 млн 598,1 тыс. манатов (в 4,2 раза больше).