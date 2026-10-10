İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Ağdamda sənaye məhsullarının dəyəri ötən il 17 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    • 10 oktyabr, 2026
    • 14:15
    Ağdamda sənaye məhsullarının dəyəri ötən il 17 dəfədən çox artıb

    2025-ci ildə Ağdam rayonunda 1 milyard 2 milyon 670,3 min manat dəyərində sənaye məhsulu (işlər, xidmətlər) istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 17,4 dəfə çoxdur.

    Bunun 973 milyon 26,5 min manatı (29,4 dəfə çox) emal sənayesinin, 20 milyon 545,5 min manatı (15,6 % çox) elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatının, 7 milyon 571,7 min manatı (66,3 % çox) mədənçıxarma sənayesinin, 1 milyon 526,6 min manatı (29 % az) su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalının payına düşüb.

    Hesabat dövründə rayon ərazisində 13 milyard 474,2 milyon ədəd siqaret (istehsal olmayıb), 75 ədəd üstü geyim (olmayıb), 240,7 min cüt ayaqqabı (2,2 dəfə çox), 169,2 min ton beton (27,8 % az), 2 min 790 ədəd döşək (8 dəfə çox) istehsal edilib.

    2025-ci ildə Qarabağ iqtisadi rayonunda (Ağcabədi, Ağdam, Ağdərə, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa, Tərtər rayonları, Xankəndi şəhəri) cəmi 1 milyard 328 milyon 598,1 min manatlıq (4,2 dəfə çox) sənaye məhsulu istehsal edilib.

    Sənaye istehsalı Ağdam rayonu Dövlət Statistika Komitəsi Emal sənayesi
    Стоимость промпродукции в Агдаме в прошлом году выросла более чем в 17 раз
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:43

    Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

    Sənaye
    16:40

    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Digər
    16:33
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

    Xarici siyasət
    16:29

    Salyanda minik avtomobili hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına çıxıb

    İnfrastruktur
    16:22

    Azərbaycanın MDB-də sədrliyi qarşıdakı dövrdə ölkəmizə mühüm imkanlar yaradır - RƏY

    Daxili siyasət
    16:15

    Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:09

    Zelenski: Ukrayna yaxın günlərdə F-16 üçün Finlandiyadan döyüş sursatları alacaq

    Digər ölkələr
    16:09

    Xankəndidə ötən il emal sənayesinin dəyəri 9 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    16:04
    Foto

    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti