Джозеф Аун приветствует решение Трампа снять ограничения на прямые рейсы с Ливаном
- 10 октября, 2026
- 14:59
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Президент Ливана Джозеф Аун приветствовал решение президента США Дональда Трампа отменить ограничения на прямые авиарейсы между двумя странами, действовавшие около 40 лет.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Ливана в соцсети Х.
По словам Ауна, это решение свидетельствует о доверии Вашингтона к мерам Бейрута по обеспечению безопасности гражданской авиации.
Прямые авиарейсы между США и Ливаном были приостановлены в 1985 году администрацией президента Рональда Рейгана после захвата самолета TWA рейса 847.
Трамп объявил о намерении разрешить американским авиакомпаниям возобновить прямые рейсы в Ливан во время визита Ауна в Вашингтон в июле. Хотя решение об отмене ограничений было принято почти две недели назад, публично о нем объявили только сегодня.