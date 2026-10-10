Джозеф Аун приветствует решение Трампа снять ограничения на прямые рейсы с Ливаном

Президент Ливана Джозеф Аун приветствовал решение президента США Дональда Трампа отменить ограничения на прямые авиарейсы между двумя странами, действовавшие около 40 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Ливана в соцсети Х.

По словам Ауна, это решение свидетельствует о доверии Вашингтона к мерам Бейрута по обеспечению безопасности гражданской авиации.

Прямые авиарейсы между США и Ливаном были приостановлены в 1985 году администрацией президента Рональда Рейгана после захвата самолета TWA рейса 847.

Трамп объявил о намерении разрешить американским авиакомпаниям возобновить прямые рейсы в Ливан во время визита Ауна в Вашингтон в июле. Хотя решение об отмене ограничений было принято почти две недели назад, публично о нем объявили только сегодня.