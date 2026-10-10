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    Джозеф Аун приветствует решение Трампа снять ограничения на прямые рейсы с Ливаном

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 14:59
    Джозеф Аун приветствует решение Трампа снять ограничения на прямые рейсы с Ливаном

    Президент Ливана Джозеф Аун приветствовал решение президента США Дональда Трампа отменить ограничения на прямые авиарейсы между двумя странами, действовавшие около 40 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Ливана в соцсети Х.

    По словам Ауна, это решение свидетельствует о доверии Вашингтона к мерам Бейрута по обеспечению безопасности гражданской авиации.

    Прямые авиарейсы между США и Ливаном были приостановлены в 1985 году администрацией президента Рональда Рейгана после захвата самолета TWA рейса 847.

    Трамп объявил о намерении разрешить американским авиакомпаниям возобновить прямые рейсы в Ливан во время визита Ауна в Вашингтон в июле. Хотя решение об отмене ограничений было принято почти две недели назад, публично о нем объявили только сегодня.

    Джозеф Аун Дональд Трамп Ливан Соединенные Штаты Америки (США)
    Cozef Aun Trampın Livanla birbaşa uçuşlara qoyulan məhdudiyyəti ləğv etmək qərarını alqışlayır
    Joseph Aoun welcomes Trump's decision to lift restrictions on direct flights to Lebanon
    44 - Tezliklə
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