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    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 15:24
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Завершился визит участников IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в Лачын.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, участники в рамках поездки также побывали в восстановленном селе Забух, где ознакомились с созданными условиями.

    Гостям рассказали, что после освобождения от оккупации село Забух было заново восстановлено. Обеспечено постоянное возвращение жителей села на родные земли.

    В завершение гости прибыли на берег реки Хакари. Их ознакомили с условиями, созданными после освобождения от оккупации.

    В конце были сделаны памятные фотографии.

    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Пропавшие без вести Лачын
    Фото
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    Фото
    Participants of conference on missing persons conclude visit to Lachin
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