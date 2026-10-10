Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 15:24
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Завершился визит участников IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в Лачын.
Как сообщает корреспондент Report из Лачына, участники в рамках поездки также побывали в восстановленном селе Забух, где ознакомились с созданными условиями.
Гостям рассказали, что после освобождения от оккупации село Забух было заново восстановлено. Обеспечено постоянное возвращение жителей села на родные земли.
В завершение гости прибыли на берег реки Хакари. Их ознакомили с условиями, созданными после освобождения от оккупации.
В конце были сделаны памятные фотографии.
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