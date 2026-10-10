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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:10
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb

    "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, iştirakçılar səfər çərçivəsində yenidən bərpa edilən Zabux kəndində olublar. Zabux kəndinə gedən qonaqlar, burada yaradılan şəraitlə tanış olublar.

    Bildirilib ki, işğaldan azad edildikdən sonra Zabux kəndi yenidən bərpa edilib. Kənd sakinlərinin doğma yurdlarına daimi qayıdışı təmin edilib.

    Səfərin yekununda qonaqlar Həkəri çayının sahilinə gəliblər. Onlara işğaldan azad edildikdən sonra yaradılan şəraitlə tanış ediblər.

    Sonda xatirə fotoları çəkilib.

    Xatırladaq ki, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən IV Beynəlxalq Konfrans "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi" mövzusuna həsr olunub.

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri başa çatıb
    Laçın İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Foto
    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын
    Foto
    Participants of conference on missing persons conclude visit to Lachin
    44 - Tezliklə
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