Гамзатханов поборется за бронзу на ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) проиграл в полуфинале чемпионата мира российскому спортсмену Иналу Тасоеву.

Как сообщает Report, в борьбе за бронзовую медаль он встретится с другим представителем Азербайджана Кянаном Насибовым.

14:37

Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) вышел в полуфинал чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/4 финала он победил Юра Спейкерса (Нидерланды).

Гамзатханов в полуфинале встретится с россиянином Иналом Тасоевым.

14:06

Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира, организованного в Баку.

Как сообщает Report, в 1/8 финала он одержал победу над узбекистанцем Музаффарбеком Туробоевым.

В четвертьфинале он вступит в борьбу с Юром Спейкерсом из Нидерландов.

13:14

Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, в 1/16 финала он одолел Никиту Свириди (Хорватия).

Член национальной сборной в следующем раунде встретится с узбекистанцем Музаффарбеком Туробоевым.

Ранее азербайджанские спортсмены Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.

11:57

Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов стартовал с победы на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, он в 1/32 финала победил иппоном чилийского дзюдоиста Франсиско Солиса.

Гамзатханов в 1/16 финала встретится с Никитой Свиридом (Хорватия).

Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые медали.