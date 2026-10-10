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    Гамзатханов поборется за бронзу на ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 15:01
    Гамзатханов поборется за бронзу на ЧМ по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) проиграл в полуфинале чемпионата мира российскому спортсмену Иналу Тасоеву.

    Как сообщает Report, в борьбе за бронзовую медаль он встретится с другим представителем Азербайджана Кянаном Насибовым.

    Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) вышел в полуфинал чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/4 финала он победил Юра Спейкерса (Нидерланды).

    Гамзатханов в полуфинале встретится с россиянином Иналом Тасоевым.

    Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира, организованного в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/8 финала он одержал победу над узбекистанцем Музаффарбеком Туробоевым.

    В четвертьфинале он вступит в борьбу с Юром Спейкерсом из Нидерландов.

    Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов (+100 кг) вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, в 1/16 финала он одолел Никиту Свириди (Хорватия).

    Член национальной сборной в следующем раунде встретится с узбекистанцем Музаффарбеком Туробоевым.

    Ранее азербайджанские спортсмены Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золото, Зелим Цкаев (81 кг) – серебро, Рашид Маммадалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) – бронзовые медали.

    Азербайджанский дзюдоист Джамал Гамзатханов стартовал с победы на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, он в 1/32 финала победил иппоном чилийского дзюдоиста Франсиско Солиса.

    Гамзатханов в 1/16 финала встретится с Никитой Свиридом (Хорватия).

    Ранее среди представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые медали.

    Джамал Гамзатханов Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Camal Qamzatxanov Bakıda keçirilən mundialda bürünc medal üçün tatamiyə çıxacaq - YENİLƏNİB-4
    Dzhamal Gamzatkhanov to fight for bronze at world judo championships
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