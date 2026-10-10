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    Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 15:28
    Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

    Германия продолжит добиваться введения новых санкций Евросоюза против России, несмотря на договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива на мировые рынки для смягчения дефицита горючего.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    По его словам, Германия приняла к сведению решение США ослабить санкции, введенные против Москвы после начала войны между Россией и Украиной.

    При этом Берлин продолжает сотрудничать с европейскими партнерами по вопросу введения новых ограничительных мер против России.

    Российско-украинский конфликт Введение санкций Федеративная Республика Германия (ФРГ) Европейский союз (ЕС) Штефан Корнелиус
    Almaniya ABŞ-nin dizel qərarına baxmayaraq, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalardan imtina etməyəcək
    44 - Tezliklə
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