Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

Германия продолжит добиваться введения новых санкций Евросоюза против России, несмотря на договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива на мировые рынки для смягчения дефицита горючего.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

По его словам, Германия приняла к сведению решение США ослабить санкции, введенные против Москвы после начала войны между Россией и Украиной.

При этом Берлин продолжает сотрудничать с европейскими партнерами по вопросу введения новых ограничительных мер против России.