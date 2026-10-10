Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Азербайджане за сутки задержали почти 84 разыскиваемых лиц

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 14:55
    В Азербайджане за сутки задержали почти 84 разыскиваемых лиц

    Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали в общей сложности 84 человека, находившихся в розыске.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    Среди них 61 человек, находившийся в розыске в качестве должника, и 7 разыскиваемых за мошенничество.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər tutulub
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:19

    Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества

    Индивидуальные
    16:10

    Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    16:02

    Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса

    Внешняя политика
    15:57

    Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный

    Внешняя политика
    15:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики России

    Внешняя политика
    15:52

    Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

    Другие страны
    15:28

    Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

    Другие страны
    15:24
    Фото

    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Внешняя политика
    15:22

    Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

    ИКТ
    Лента новостей