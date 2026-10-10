В Азербайджане за сутки задержали почти 84 разыскиваемых лиц

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали в общей сложности 84 человека, находившихся в розыске.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Среди них 61 человек, находившийся в розыске в качестве должника, и 7 разыскиваемых за мошенничество.