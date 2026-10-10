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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər tutulub

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 14:27
    Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər tutulub

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 84 nəfər tutulub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 61 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Polis əməkdaşlarının oktyabrın 9-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Axtarışda olanlar Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    В Азербайджане за сутки задержали почти 84 разыскиваемых лиц
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