Ötən gün axtarışda olan 84 nəfər tutulub
Daxili siyasət
- 10 oktyabr, 2026
- 14:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 84 nəfər tutulub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 61 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Polis əməkdaşlarının oktyabrın 9-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Son xəbərlər
16:43
Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıbSənaye
16:40
Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıbDigər
16:33
Foto
Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblərXarici siyasət
16:29
Salyanda minik avtomobili hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına çıxıbİnfrastruktur
16:22
Azərbaycanın MDB-də sədrliyi qarşıdakı dövrdə ölkəmizə mühüm imkanlar yaradır - RƏYDaxili siyasət
16:15
Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildiribDigər ölkələr
16:09
Zelenski: Ukrayna yaxın günlərdə F-16 üçün Finlandiyadan döyüş sursatları alacaqDigər ölkələr
16:09
Xankəndidə ötən il emal sənayesinin dəyəri 9 dəfəyə yaxın artıbSənaye
16:04
Foto