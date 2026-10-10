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    Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

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    • 10 октября, 2026
    • 15:22
    Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

    ООО Tamar Ventures, созданное Агентством инноваций и цифрового развития совместно с казахстанским венчурным фондом White Hill Capital в сентябре прошлого года, прошло государственную регистрацию.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    Согласно информации, юридический адрес новой компании - город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, дом 45, квартира 75, уставный капитал составляет $1 млн, а законным представителем является управляющий партнер White Hill Capital Аслан Султанов.

    Казахстанский фонд основан в 2021 году и инвестирует преимущественно в стартапы из стран Центральной Евразии. Учредительный договор, связанный с его выходом на азербайджанский рынок, был подписан в сентябре прошлого года в Баку на Инновационном саммите INMerge 2025, организованном ООО PASHA Holding.

    Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə vençur fondu dövlət qeydiyyatına alınıb
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