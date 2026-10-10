Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

ООО Tamar Ventures, созданное Агентством инноваций и цифрового развития совместно с казахстанским венчурным фондом White Hill Capital в сентябре прошлого года, прошло государственную регистрацию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Согласно информации, юридический адрес новой компании - город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, дом 45, квартира 75, уставный капитал составляет $1 млн, а законным представителем является управляющий партнер White Hill Capital Аслан Султанов.

Казахстанский фонд основан в 2021 году и инвестирует преимущественно в стартапы из стран Центральной Евразии. Учредительный договор, связанный с его выходом на азербайджанский рынок, был подписан в сентябре прошлого года в Баку на Инновационном саммите INMerge 2025, организованном ООО PASHA Holding.