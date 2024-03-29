В деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников

В столичном деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников.
Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно версии ресурса, это связано с делом о минувшем теракте в московском концертном зале Crocus City Hall.
Как отмечается в публикации, обыски затронули офис криптобиржи Beribit, находящийся в небоскребе "Федерация".
"Одну из дверей силовики сломали", - сказано в сообщении.
По информации очевидцев события, сотрудников правоохранительных органов интересует не только Beribit, но и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в "Москве-Сити".