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В деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников

В деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников В столичном деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников.
В регионе
29 марта 2024 г. 17:33
В деловом центре Москва-Сити проходят обыски у криптообменников

В столичном деловом центре "Москва-Сити" проходят обыски у криптообменников.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно версии ресурса, это связано с делом о минувшем теракте в московском концертном зале Crocus City Hall.

Как отмечается в публикации, обыски затронули офис криптобиржи Beribit, находящийся в небоскребе "Федерация".

"Одну из дверей силовики сломали", - сказано в сообщении.

По информации очевидцев события, сотрудников правоохранительных органов интересует не только Beribit, но и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в "Москве-Сити".

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