В Дагестане закрылись АЗС после гибели 13 человек при взрыве на заправке

В Дагестане после взрыва на заправке в Новом Хушете закрыли автозаправочные станции.
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"Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района", — объяснили в ведомстве.
При этом отмечается, что это не связано с проверками. "По данным Управления Ростехнадзора по республике, в настоящее время никаких совместных проверок автозаправочных станций в регионе их специалисты не проводят", - добавили в ведомстве.
Напомним, что вечером 27 сентября на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел взрыв. В результате инцидента 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.