В Дагестане закрылись АЗС после гибели 13 человек при взрыве на заправке

В Дагестане после взрыва на заправке в Новом Хушете закрыли автозаправочные станции.

В Дагестане после взрыва на заправке в Новом Хушете закрыли автозаправочные станции.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики в телеграм-канале.

"Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района", — объяснили в ведомстве.

При этом отмечается, что это не связано с проверками. "По данным Управления Ростехнадзора по республике, в настоящее время никаких совместных проверок автозаправочных станций в регионе их специалисты не проводят", - добавили в ведомстве.

Напомним, что вечером 27 сентября на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел взрыв. В результате инцидента 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.