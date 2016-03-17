В Дагестане задержаны связанные с ИГ бандиты, готовившие теракты в республике

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Дагестане задержаны связанные с группировкой "Исламское государство" (ИГ) бандиты, готовившие теракты на территории республики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В рамках оперативно-разыскных мероприятий Оперативного штаба НАК в Дагестане была получена информация о нахождении в селении Муцалаул Хасавюртовского района группы бандитов, ведущих подготовку к совершению серии терактов.

Выехавшей на место оперативной группой были задержаны трое бандитов, связанных с данной террористической организацией.