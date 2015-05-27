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    В Дагестане уничтожены двое боевиков

    Личности убитых бандитов устанавливаются, место столкновения оцеплено

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ При проведении спецоперации в лесу на территории Курахского района Дагестана силовики ликвидировали двоих боевиков, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    "В 3:00 мск двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам федеральных сил, проводивших оперативно-розыскные мероприятия в лесном массиве на территории Курахского района Дагестана. Ответным огнем оба бандита были уничтожены", — заявили в правоохранительных органах Дагестана.

    Они отметили, что личности убитых бандитов устанавливаются, место столкновения оцеплено.

    Ранее в  Дагестане четырьмя выстрелами был убит сотрудник МВД.

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