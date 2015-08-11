В Дагестане уничтожен главарь бандподполья на Северном Кавказе

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Дагестане в ходе контртеррористической операции, проходящей со вчерашнего дня в Унцукульском районе, уничтожен главарь бандподполья на Северном Кавказе и его заместитель. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического центра (НАК).

Четверо боевиков были уничтожены в ходе операции, проводимой в горно-лесистой местности спецподразделениями ФСБ, Минобороны и Внутренних войск МВД России. "В результате предварительного опознания установлено, что один из них, Магомед Сулейманов, 1976 г.р., с 2005 года находился в рядах незаконных вооруженных формирований и был объявлен в федеральный розыск. С апреля нынешнего года он был назначен главарем террористической организации "Имарат Кавказ", то есть главарем бандподполья, действующего на территории Северного Кавказа", - сообщили в НАК.

В настоящее время контртеррористическая операция продолжается, идет преследование еще нескольких бандитов, скрывшихся в лесном массиве.