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    В Дагестане уничтожен главарь бандподполья на Северном Кавказе

    Контртеррористическая операция продолжается, силовики преследуют еще нескольких боевиков, скрывшихся в лесу

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В Дагестане в ходе контртеррористической операции, проходящей со вчерашнего дня в Унцукульском районе, уничтожен главарь бандподполья на Северном Кавказе и его заместитель. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического центра (НАК).

    Четверо боевиков были уничтожены в ходе операции, проводимой в горно-лесистой местности спецподразделениями ФСБ, Минобороны и Внутренних войск МВД России. "В результате предварительного опознания установлено, что один из них, Магомед Сулейманов, 1976 г.р., с 2005 года находился в рядах незаконных вооруженных формирований и был объявлен в федеральный розыск. С апреля нынешнего года он был назначен главарем террористической организации "Имарат Кавказ", то есть главарем бандподполья, действующего на территории Северного Кавказа", - сообщили в НАК.

    В настоящее время контртеррористическая операция продолжается, идет преследование еще нескольких бандитов, скрывшихся в лесном массиве.

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