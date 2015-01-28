В Дагестане убиты двое предполагаемых боевиков

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Двое вооруженных мужчин убиты при оказании сопротивления недалеко от села Нижнее Казанище Буйнакского района Дагестана. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Наряд полиции попытался остановить для проверки автомобиль. Из автомобиля по наряду был открыт огонь. В перестрелке двое были убиты", - сообщил представитель пресс-службы.

В начале минувшего декабря в Дагестане были ликвидированы пятеро боевиков, сообщал Национальный антитеррористический комитет. Один из них, как оказалось впоследствии, был главарем центрального сектора бандподполья, причастным к терактам 2013 года в Волгограде, информирует Report.