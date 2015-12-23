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    В Дагестане убит мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции

    Его личность устанавливается

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина, открывший стрельбу по силовикам, убит в дагестанском Хасавюрте, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "В Хасавюрте на Махачкалинском шоссе силовики попытались остановить для проверки автомобиль, водитель открыл стрельбу по правоохранителям и был убит ответным огнем. Его личность устанавливается. В машине найден пистолет Макарова", - сообщил источник.

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