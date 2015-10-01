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    ​В Дагестане убит глава администрации села

    Тело Джаватова было обнаружено утром близ села Какашура

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Вчера в селе Карамахи Буйнакского района неизвестные лица в масках, в количестве 4-5 человек, вооруженные автоматическим оружием, проникли в домовладение местного главы администрации Джаватова Мигитина Амирбековича, уроженца и жителя села Карамахи Буйнакского района Дагестана.

    Как передает Report, они насильно, под угрозой расправы, вывели его из дома, и вместе с ним, на автомобиле Джавадова М.А. уехали в неизвестном направлении.

    Автомобиль Мигитина Джавадова был обнаружен сегодня днем в Карабудахкентском районе. Тело Джаватова было обнаружено утром близ села Какашура Карабудахкенского района. Мужчина был застрелен, — сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

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