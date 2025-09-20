В Дагестане свыше 70 населенных пунктов остались без света из-за аварии
В регионе
- 20 сентября, 2025
- 16:07
Аварийное отключение электроснабжения произошло в 73 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.
По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану в устранении последствий аварии задействованы 60 бригад, 60 единиц техники и 180 человек.
В пресс-службе правительства Дагестана добавили, что сообщения о подтоплениях в Махачкале, Каспийске и Избербаше из-за непогоды начали поступать в пятницу. Всего за ночь поступило 442 обращения, из них 279 - по Махачкале.
На одной из улиц Махачкалы уровень воды достигал 50 см, на остальных - до 15 см. Обращения о высоких уровнях воды на дорогах поступали в Каспийске, Избербаше и др. населенных пунктах региона.
