 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дагестане столкнулись два автомобиля, три человека погибли

    Состояние троих пострадавших, в том числе женщины, оценивается как тяжелое

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Карабудахкентском районе в Дагестане столкнулись два легковых автомобиля, в результате которого три человека погибли, еще шесть пострадали, в том числе ребенок, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Состояние троих пострадавших, в том числе женщины, оценивается как тяжелое. Состояние остальных, в том числе ребенка, оценивается как средней степени тяжести", - сообщил представитель регионального Минздрава.

    Он отметил, что все пострадавшие находятся в разных больницах республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi