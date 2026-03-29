В Дагестане сотни домов оказались под водой из-за проливных дождей

Свыше 460 домов из-за проливных дождей оказались затоплены в населенном пункте Адильотар на территории Хасавюртовского района Дагестана (РФ).

Как передает Report, об этом заявил врио главы района Багаутдин Мамаев, его слова приводятся в Telegram-канале районной администрации.

Согласно информации, в настоящее время проводится эвакуация населения.

"На текущий момент подтоплению подверглись 468 домов, ведется полная эвакуация местного населения", - уточнил представитель власти, добавив, что жителей перевозят с помощью автомобилей УАЗ и КАМАЗ. На территории организованы три пункта временного размещения.

Кроме того, из медицинского учреждения в Ботаюрте эвакуированы 43 пациента.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов информировал, что порядка 110 тысяч жителей республики по-прежнему лишены электроснабжения вследствие подтоплений. На местах продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.