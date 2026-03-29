    В Дагестане сотни домов оказались под водой из-за проливных дождей

    В регионе
    • 29 марта, 2026
    • 09:13
    Свыше 460 домов из-за проливных дождей оказались затоплены в населенном пункте Адильотар на территории Хасавюртовского района Дагестана (РФ).

    Как передает Report, об этом заявил врио главы района Багаутдин Мамаев, его слова приводятся в Telegram-канале районной администрации.

    Согласно информации, в настоящее время проводится эвакуация населения.

    "На текущий момент подтоплению подверглись 468 домов, ведется полная эвакуация местного населения", - уточнил представитель власти, добавив, что жителей перевозят с помощью автомобилей УАЗ и КАМАЗ. На территории организованы три пункта временного размещения.

    Кроме того, из медицинского учреждения в Ботаюрте эвакуированы 43 пациента.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов информировал, что порядка 110 тысяч жителей республики по-прежнему лишены электроснабжения вследствие подтоплений. На местах продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия.

    Ливни в Дагестане Проливные дожди Эвакуация населения в Дагестане

