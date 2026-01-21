В Дагестане школьный сторож ударил ножом 16-летнего подростка

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 января, 2026
    • 16:50
    В городе Дербенте в Дагестане школьный охранник ударил ножом 16-летнего подростка.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по республике.

    Сообщается, что пострадавший выжил, его госпитализировали. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

    По версии следствия, у охранника произошел конфликт с группой подростков. После этого он достал нож и ударил несовершеннолетнего в шею.

