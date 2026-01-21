В Дагестане школьный сторож ударил ножом 16-летнего подростка

В городе Дербенте в Дагестане школьный охранник ударил ножом 16-летнего подростка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по республике.

Сообщается, что пострадавший выжил, его госпитализировали. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По версии следствия, у охранника произошел конфликт с группой подростков. После этого он достал нож и ударил несовершеннолетнего в шею.