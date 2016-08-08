​В Дагестане проходит операция по обезвреживанию взрывных устройств

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Гергебильском районе Дагестана обнаружены два предполагаемых взрывных устройства, на место выехали взрывотехники, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селении Аймаки в частном домовладении были обнаружены два предмета, похожие на взрывные устройства. На место выехали взрывотехники", - заявил представитель регионального МВД.

Он отметил, что обезвреживание предполагаемых СВУ будет проводиться совместно с ФСБ России.