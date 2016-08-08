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    ​В Дагестане проходит операция по обезвреживанию взрывных устройств

    В селении Аймаки Гергебильского района в частном домовладении были обнаружены два предмета, похожие на взрывные устройства

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Гергебильском районе Дагестана обнаружены два предполагаемых взрывных устройства, на место выехали взрывотехники, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селении Аймаки в частном домовладении были обнаружены два предмета, похожие на взрывные устройства. На место выехали взрывотехники", - заявил представитель регионального МВД.

    Он отметил, что обезвреживание предполагаемых СВУ будет проводиться совместно с ФСБ России.

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