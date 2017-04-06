В Дагестане продолжается забастовка дальнобойщиков

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Дагестане водители дальнобойных грузовиков продолжают бессрочную забастовку, в рамках которой требуют отмены системы "Платон", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что накануне после пресс-конференции в медиацентре российской "Новой газеты" был задержан организатор Объединения перевозчиков Дагестана Рустам Малламагомедов.

По утверждению координаторов акции протеста, всего в Дагестане протестуют более 40 тыс. дальнобойщиков.

Напомним, что ранее на азербайджанских водителей грузовиков на азербайджано-российской границе был совершен ряд нападений, в частности, автомобили и водители, въезжающие на территорию России, забрасывались камнями со стороны неизвестных лиц, более 30 автомобилям нанесен урон, разбиты окна, пробиты колеса.

Несколько азербайджанских водителей выволокли из машин и жестоко избили, подвергся сожжению один из грузовиков.

Отметим, что в России приступили к внедрению системы "Платон" для грузовых автомобилей. Согласно данной системе, водители фур весом больше 12 тонн должны будут дополнительно оплачивать каждый километр. По предположениям, местные водители не платят данную сумму и применяют насилие в отношении иностранцев, выплачивающих требуемую по системе "Платон" сумму.