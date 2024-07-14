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В Дагестане при вооруженном инциденте погиб один, пострадали три человека

В Дагестане при вооруженном инциденте погиб один, пострадали три человека Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в людном месте в дагестанском селе Агачаул.
В регионе
14 июля 2024 г. 21:11
В Дагестане при вооруженном инциденте погиб один, пострадали три человека

Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в людном месте в дагестанском селе Агачаул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Республики Дагестан РФ.

По данным следствия, 13 июля на окраине села Агачаул между местными жителями произошла драка на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора.

Один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов по месту скопления людей, в результате чего один человек погиб, еще трое с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По факту возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda torpaq üstündə dava qanla bitib, ölən və yaralılar var

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