В Дагестане при вооруженном инциденте погиб один, пострадали три человека

Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в людном месте в дагестанском селе Агачаул.

Один человек погиб и трое пострадали в результате стрельбы в людном месте в дагестанском селе Агачаул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета Республики Дагестан РФ.

По данным следствия, 13 июля на окраине села Агачаул между местными жителями произошла драка на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора.

Один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов по месту скопления людей, в результате чего один человек погиб, еще трое с ранениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По факту возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан.