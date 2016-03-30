В Дагестане предотвращен теракт, боевики подорвались на собственной бомбе

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Дагестане, в результате бандиты подорвались на собственной бомбе.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

После совершенного накануне в Дагестане подрыва автомобиля с военнослужащими Внутренних войск МВД России Оперативным штабом НАК были приняты меры, направленные на розыск бандитов и их пособников, усиление контроля на автодорогах и предотвращение активизации бандитского подполья.

"Сегодня днем на окраине села Сиртыч Табасаранского района сотрудники мобильной группы полиции попытались остановить подозрительный легковой автомобиль, следовавший в сторону Дербента. Осознавая бесперспективность попыток уйти от погони, бандиты привели в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего произошел мощный взрыв. При этом смертельное ранение получил сотрудник полиции, участвовавший в преследовании преступников", - сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения нет.