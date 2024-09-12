В Дагестане подозреваемый в убийстве при задержании открыл огонь по полицейским

В Буйнакском районе Дагестана задержан подозреваемый в убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В Буйнакском районе Дагестана задержан подозреваемый в убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

"На почве ранее возникших неприязненных отношений 45-летний мужчина застрелил 24-летнего местного жителя, от ранений тот скончался на месте. Стрелок скрылся в одном из домов села. При попытке задержания он несколько раз выстрелил из ружья в сотрудников полиции", - сообщили в ведомстве. Полицейским удалось задержать его, сами они не пострадали.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "убийство" (ч. 1 ст. 105) и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст. 317).