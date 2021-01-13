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В Дагестане отравились не менее 50 детей

В Дагестане отравились не менее 50 детей Количество отравившихся детей в дагестанском Буйнакске возросло до 50, их состояние средней и легкой степени тяжести.
В регионе
13 января 2021 г. 00:59
В Дагестане отравились не менее 50 детей

Количество отравившихся детей в дагестанском Буйнакске возросло до 50, их состояние средней и легкой степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Количество отравившихся детей перевалило за 50. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести", – рассказал собеседник.

Как ранее сообщал минздрав региона, отравившиеся дети начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему – 2 года. СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей. Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda 50-dən çox uşaq zəhərlənib

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