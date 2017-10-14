В Дагестане обнаружено самодельное взрывное устройство

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Взрывотехники управления ФСБ России по Дагестану и регионального МВД обнаружили и уничтожили в Махачкале самодельное взрывное устройство, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Самодельную бомбу нашли по улице Петра Первого в том же доме 29, в котором ранее находили две взрывчатки. На этот раз взрывное устройство было маленьким - мощностью 50 грамм в тротиловом эквиваленте. Но эта специальное устройство собрано с элементами магнита, чтобы можно было прикрепить ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомбу уничтожили на месте", - сообщил собеседник "Интерфакса" в УФСБ по республике.

По его словам, бомба сработала в момент обезвреживания с помощью накладного заряда, но при этом никто не пострадал.