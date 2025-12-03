В Дагестане количество погибших тюленей выросло почти до 500 - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших тюленей на берегу Каспийского моря в Республике Дагестан (РФ) увеличилось почти до 500 особей.

Как передает Report, об этом сообщили в Минприроды Дагестана.

Согласно информации, мертвых животных нашли сразу в нескольких районах республики.

"Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. Выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей", - говорится в сообщении ведомства.

Для установления причин гибели животных Минприроды направило обращения в региональные Россельхознадзор, Росрыболовство, Росприроднадзор, комитет по ветеринарии, Роспотребнадзор и органы местного самоуправления РФ.

Обследование прибрежных зон продолжат.

02 декабря, 22:43

На берегу Каспийского моря в Дагестане (РФ) нашли более 320 погибших тюленей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, число обнаруженных мертвых животных может увеличиться.

"От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Минприроды Дагестана сообщалось, что в ведомство начала поступать информация о гибели тюленей. Отмечалось, что специалисты начали выездное обследование береговой линии.

При этом в ведомстве добавили, что гибель каспийского тюленя ежегодно отмечается в период миграции млекопитающих. Основной причиной такого явления ученые рассматривают удушение животных при прохождении через зоны выбросов со дна моря природного газа, связанных с сейсмической активностью.