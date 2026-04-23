В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице
- 23 апреля, 2026
- 23:21
В Махачкале мужчина напал с ножом на врачей в больнице, два человека ранены.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.
"Нападение произошло в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Пострадали травматолог и хирург. Один из пострадавших, получивший ранения в лицо и горло, находится в реанимации", - следует из заявления.
По факту заведено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по республике.
По предварительной версии следствия, один из посетителей больницы на почве личной неприязни нанес двум медицинским работникам проникающие колото-резаные ранения в область жизненно важных органов. Нападавший был задержан охранниками медучреждения и передан сотрудникам полиции.