    В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

    В Махачкале мужчина напал с ножом на врачей в больнице, два человека ранены.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

    "Нападение произошло в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Пострадали травматолог и хирург. Один из пострадавших, получивший ранения в лицо и горло, находится в реанимации", - следует из заявления.

    По факту заведено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по республике.

    По предварительной версии следствия, один из посетителей больницы на почве личной неприязни нанес двум медицинским работникам проникающие колото-резаные ранения в область жизненно важных органов. Нападавший был задержан охранниками медучреждения и передан сотрудникам полиции.

