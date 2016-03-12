​ В Дагестане ликвидировали боевиков, причастных к убийству имама в 2014 году

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Хунзахском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидированы двое боевиков. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Отмечается, что личности боевиков установлены, они находились в розыске в связи с нападениями на сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, они были причастны к убийству мирных жителей и имама мечети селения Гоцатль в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в двух районах Дагестана введен режим КТО.