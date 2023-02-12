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В Дагестане "Лада" столкнулась с фурой, есть погибшие

В Дагестане "Лада" столкнулась с фурой, есть погибшие Два человека, включая несовершеннолетнего, погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана.
В регионе
12 февраля 2023 г. 00:19
В Дагестане Лада столкнулась с фурой, есть погибшие

Два человека, включая несовершеннолетнего, погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили МВД республики.

"На автодороге Астрахань - Махачкала в Бабаюртовском районе 40-летний житель Тарумовского района, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Magnum под управлением 57-летнего жителя Карабудахкентского района", - говорится в информации.

Отмечается, что водитель Lada Priora и его 16-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, 14-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу.

По факту собран материал для принятия процессуального решения.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda avtomobil yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

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