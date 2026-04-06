    В Дагестане два человека утонули в автомобиле на подтопленной федеральной трассе

    В регионе
    • 06 апреля, 2026
    • 03:12
    Подъем уровня воды стал причиной подтопления участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана (РФ), что привело к гибели двух человек.

    Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" сообщил глава Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов.

    По его словам, погибших в автомобиле унесло сильным потоком.

    "Мощный поток смыл автомобили на трассе на отрезке между поселками Мамедкала и Геджух. Люди оказались в воде как со стороны Дербента, так и со стороны Махачкалы. В ходе спасательной операции семерых человек удалось извлечь из воды. К сожалению, зафиксированы два летальных исхода", - рассказал Исрафилов.

    На участке федеральной трассы "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана в воскресенье было временно перекрыто движение транспорта из-за обрушения моста вследствие резкого подъема уровня воды.

    Ранее в столице Дагестана Махачкале из-за подтопления, вызванного интенсивными дождями, рухнул трехэтажный дом.

    Dağıstanda federal magistral yolda subasma olub, iki nəfər maşında boğularaq ölüb

