В Дагестане два человека утонули в автомобиле на подтопленной федеральной трассе

Подъем уровня воды стал причиной подтопления участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана (РФ), что привело к гибели двух человек.

Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" сообщил глава Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов.

По его словам, погибших в автомобиле унесло сильным потоком.

"Мощный поток смыл автомобили на трассе на отрезке между поселками Мамедкала и Геджух. Люди оказались в воде как со стороны Дербента, так и со стороны Махачкалы. В ходе спасательной операции семерых человек удалось извлечь из воды. К сожалению, зафиксированы два летальных исхода", - рассказал Исрафилов.

На участке федеральной трассы "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана в воскресенье было временно перекрыто движение транспорта из-за обрушения моста вследствие резкого подъема уровня воды.

Ранее в столице Дагестана Махачкале из-за подтопления, вызванного интенсивными дождями, рухнул трехэтажный дом.