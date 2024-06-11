В Дагестане число госпитализированных после отравления достигло 127

Количество госпитализированных в медучреждение после массового отравления в дагестанском городе Буйнакск достигло 127 человек.

Количество госпитализированных в медучреждение после массового отравления в дагестанском городе Буйнакск достигло 127 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения российского региона Зарина Агмадова.

"На данный момент в городской больнице Буйнакска прошли лечение и выписаны уже 36 пациентов, поступивших сюда с острой кишечной инфекцией. На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 - дети", - сказала она.

По ее словам, медработниками продолжается проведение профилактических мер среди населения Буйнакска.

"Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил, что на данном этапе очень важно профилактическое фагирование подлежащего контингента населения и вакцинация от вирусного гепатита А", - добавили в пресс-службе.

Специалисты обнаружили в пробах воды возбудителей кишечных инфекций.

По факту заведено уголовное дело.