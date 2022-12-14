В Дагестане четверо, включая ребенка, погибли в ДТП

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека, среди них один ребенок.

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека, среди них один ребенок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД по региону.

"По предварительной информации, на участке дороги "Кочубей - Минеральные Воды" на территории Ногайского района произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 18:40 мск (19:40 по бакинскому времени - ред.), на 33-м км дороги.

"60-летний житель Южно-Сухокумска, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель Hyundai Solaris и трое его пассажиров, в том числе пятилетний ребенок, от полученных тяжких травм скончались на месте происшествия", - добавили в ведомстве, отметив, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия и личности участников аварии уточняются.