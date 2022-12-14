О нас

В Дагестане четверо, включая ребенка, погибли в ДТП

В Дагестане четверо, включая ребенка, погибли в ДТП В ДТП в Дагестане погибли четыре человека, среди них один ребенок.
В регионе
14 декабря 2022 г. 23:31
В Дагестане четверо, включая ребенка, погибли в ДТП

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека, среди них один ребенок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД по региону.

"По предварительной информации, на участке дороги "Кочубей - Минеральные Воды" на территории Ногайского района произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 18:40 мск (19:40 по бакинскому времени - ред.), на 33-м км дороги.

"60-летний житель Южно-Сухокумска, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель Hyundai Solaris и трое его пассажиров, в том числе пятилетний ребенок, от полученных тяжких травм скончались на месте происшествия", - добавили в ведомстве, отметив, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия и личности участников аварии уточняются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi