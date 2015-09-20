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    ​В Дагестане боевики убили пятерых охотников

    У всех мужчин были связаны руки

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Тела пяти охотников, которых, вероятно, убили боевики, найдены в одном из районов Дагестана.

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

    "18 сентября поступило сообщение, что пропали пять охотников, вышедшие на охоту недалеко от села Хтун Сулейман-Стальского района. Вечером этого же дня были обнаружены тела трех из них. У всех мужчин были связаны руки, они были застрелены выстрелами в висок", - рассказал собеседник.

    По его словам, в ста метрах от места происшествия была найдена летняя стоянка боевиков.

    "Немного дальше были найдены тела еще двух охотников. Они были застрелены выстрелами в голову и грудь", - сказал собеседник.

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