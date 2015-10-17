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    ​В Дагестане введен режим контртеррористической операции

    Ищут боевиков и их пособников

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции введен на участке между населенными пунктами в Хасавюртовском районе Дагестана в субботу утром.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба по республике.

    "В 6.30 мск на участке местности между населенными пунктами Батаюрт, Н.Куруш и Садовое Хасавюртовского района введен режим КТО", - сказал собеседник агентства.

    "Ищут боевиков и их пособников", - отметил он.

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