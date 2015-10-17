​В Дагестане введен режим контртеррористической операции

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Режим контртеррористической операции введен на участке между населенными пунктами в Хасавюртовском районе Дагестана в субботу утром.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель оперативного штаба по республике.

"В 6.30 мск на участке местности между населенными пунктами Батаюрт, Н.Куруш и Садовое Хасавюртовского района введен режим КТО", - сказал собеседник агентства.

"Ищут боевиков и их пособников", - отметил он.