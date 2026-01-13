В Черном море прошли военные учения четырех стран с участием Турции
- 13 января, 2026
- 21:05
Созданная Турцией, Болгарией и Румынией Оперативная группу противоминной защиты (MCM Black Sea) провела военные учения в Черном море.
Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.
MCM Black Sea проводила учения на кораблях в порту Бургас в Болгарии с 11 по 14 января.
Согласно информации, Оперативная группа продолжает играть критическую роль в обеспечении мира, стабильности и региональной безопасности в Черном море.
Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla 🇹🇷Türkiye, 🇧🇬Bulgaristan ve 🇷🇴Romanya’nın oluşturduğu Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 8’inci aktivasyonu faaliyetleri kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2026
🔹 Sancak gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve… pic.twitter.com/KFHHOjM2kO