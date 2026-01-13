В Черном море прошли военные учения четырех стран с участием Турции

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Созданная Турцией, Болгарией и Румынией Оперативная группу противоминной защиты (MCM Black Sea) провела военные учения в Черном море.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

    MCM Black Sea проводила учения на кораблях в порту Бургас в Болгарии с 11 по 14 января.

    Согласно информации, Оперативная группа продолжает играть критическую роль в обеспечении мира, стабильности и региональной безопасности в Черном море.

