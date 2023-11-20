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В Черном море пропала связь с сухогрузом, плавающим под флагом Турции

В Черном море пропала связь с сухогрузом, плавающим под флагом Турции При подходе к порту Эрегли провинции Зонгулдак в Черном море пропала связь с плавающим под флагом Турции сухогрузом Kafkametler, который следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага.
В регионе
20 ноября 2023 г. 03:19
В Черном море пропала связь с сухогрузом, плавающим под флагом Турции

При подходе к порту Эрегли провинции Зонгулдак в Черном море пропала связь с плавающим под флагом Турции сухогрузом Kafkametler, который следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

На борту сухогруза находятся 12 моряков.

По данным департамента по морским вопросам Минтранса Турции, при подходе к порту капитан подал сигнал, что судно сносит к военному волнорезу. Связь с ним, в том числе визуальную, пока установить не удалось, проведение поисково-спасательных операций из-за плохих погодных условий в настоящее время не представляется возможным.

Значительная часть территории Турции в эти выходные оказалась во власти непогоды. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах. Синоптики предупредили о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.

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Версия на азербайджанском языке Qara dənizdə fırtınaya düşən Türkiyə gəmisi ilə əlaqə kəsilib

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