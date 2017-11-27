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    В Черном море появился эсминец США, оснащенный крылатыми ракетами

    Корабль, оснащенный 56 крылатыми ракетами Томагавк, направляется в северном направлении

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец военно-морских сил США "Джеймс Уильямс".

    Как сообщает Report, по данным турецких СМИ, корабль, оснащенный 56 крылатыми ракетами "Томагавк", направляется в северном направлении вдоль западного побережья моря.

    Сообщается, что "Джеймс Уильямс" прошел через Босфор, направляясь в Черное море, спустя девять дней после захода в Джидду в Саудовской Аравии и патрулирования в Красном море.

    Эсминец типа "Арли Берк", оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, не входит в состав какого-либо соединения. 

    Эскадренные миноносцы типа "Арли Берк", к которому относится "Джеймс Уильямс", имеют на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.

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