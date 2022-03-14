В Черниговской области Украины российские войска повредили Олишевское ПХГ

В Черниговской области вследствие попадания снаряда российских войск повреждена станция подачи метанола на территории Олишевского подземного хранилища газа, жертв нет.

В Черниговской области вследствие попадания снаряда российских войск повреждена станция подачи метанола на территории Олишевского подземного хранилища газа, жертв нет.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил "Укртрансгаз".

"Сегодня, около 9 часов утра, во время обстрела российскими оккупационными войсками села Олишевка (Черниговская область) в здание на территории подземного газохранилища попал снаряд. Повреждена насосная станция подачи метанола на площадку газосборного пункта", - говорится в сообщении.

Персонал газохранилища срочно эвакуирован. Из коммуникаций площадки газосборного пункта стравлен газ, все внешние коммуникации отключены.

Жертв и пострадавших среди работников Олишевского ПХГ нет.