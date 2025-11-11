В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в Гудермесском районе. За ритуальным действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители. Но конструкция не выдержала веса такого количества людей и рухнула.

Медикам пришлось госпитализировать 20 человек, все свидетели траурной церемонии получили различные травмы.