В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 13:59
В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в Гудермесском районе. За ритуальным действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители. Но конструкция не выдержала веса такого количества людей и рухнула.
Медикам пришлось госпитализировать 20 человек, все свидетели траурной церемонии получили различные травмы.
