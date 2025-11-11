Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 13:59
    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошел в Гудермесском районе. За ритуальным действом с деревянного балкона частного дома наблюдали местные жители. Но конструкция не выдержала веса такого количества людей и рухнула.

    Медикам пришлось госпитализировать 20 человек, все свидетели траурной церемонии получили различные травмы.

    Чечня балкон пострадавшие похороны обрушение

    Последние новости

    14:19

    Геворг Папоян пожелал первым попробовать хлеб из казахстанской пшеницы

    В регионе
    14:02

    МИД Афганистана: Кабул стремится к конструктивным отношениям с Казахстаном

    Другие страны
    13:59

    В Чечне 20 человек пострадали из-за обрушения балкона во время похорон

    В регионе
    13:54

    Фатима Шафизаде: Организация ЧЕ по гимнастике в Гяндже — отличная инициатива

    Индивидуальные
    13:54

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу (01.01.2025)

    Финансы
    13:41

    Masdar создаст крупнейший в Узбекистане проект аккумуляторного хранения энергии

    В регионе
    13:39

    ВСУ нанесли удары по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Крыму

    Другие страны
    13:28

    Límite Informativo: Азербайджан на WUF13 представит инновационные решения по "умным городам"

    Внешняя политика
    13:21

    Глава МИД Бахрейна принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипмиссии

    Внешняя политика
    Лента новостей